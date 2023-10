Funny Shooter 2 è un gioco 3D FPS (sparatutto in prima persona) in cui spari a nemici inquietanti e dall'aspetto divertente utilizzando un'ampia varietà di armi nel tuo arsenale. I nemici appariranno in fasi e quasi ogni livello introduce qualcosa di nuovo ed eccitante che si tratti di un nuovo nemico, un boss, potenziamenti o armi. Hai accesso a tutti i tipi di armi folli, fucili, giochi di ruolo, lanciagranate, pistole, bazooka, cecchini, fucili da caccia e persino skin per personalizzarli! Assicurati di completare gli obiettivi e le sfide per guadagnare monete extra per facilitare la tua progressione. Non dimenticare di potenziare le tue abilità come salute, calamita per monete e impatto delle granate. Gioca subito a Funny Shooter 2 e dimostraci che puoi sconfiggere tutti i boss del gioco! Funny Shooter 2 è stato creato da GoGoMan. Gioca agli altri loro giochi d'azione su Poki: Huggy Wuggy Shooter, Neon Flytron: Cyberpunk RacerFunny Shooter 2 è giocabile gratuitamente su Poki.Funny Shooter 2 è giocabile sul tuo computer.

Sito web:poki.com

