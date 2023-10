Battle Dudes

Battledudes.io è un vero gioco sparatutto 2D multiplayer con una mappa completamente distruttibile, in cui combatti contro altre squadre e giocatori per la vittoria! Il gioco ha più mappe distinte e più modalità di gioco tra cui scegliere, con molte combinazioni di mappe e modalità di gioco. Per aiutarti a combattere i nemici nel tuo arsenale, hai a disposizione oltre 20 armi diverse che puoi sbloccare giocando e guadagnando punti XP.

Sito web:battledudes.io

