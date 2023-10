Il gioco Battle Royale numero 1 di IO. Costruisci, rompi ed elimina! Build Royale.io è un gioco IO sparatutto 2D in cui devi costruire e saccheggiare per potenziare le tue armi e sconfiggere tutti i tuoi nemici. Costruisci, distruggi ed elimina gli avversari per migliorare il tuo bottino. Sarai l'ultimo in piedi?

Sito web:buildroyale.io

