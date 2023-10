1v1.LOL è uno sparatutto in terza persona online con fantastiche meccaniche di costruzione. Similmente all'edificio del popolare gioco Fortnite, puoi costruire strutture per cambiare l'esito del combattimento. Nelle modalità di gioco Battle Royale l'unico sopravvissuto vince la partita. L'obiettivo delle modalità di gioco è quello di essere l'ultimo giocatore in piedi, utilizzando le diverse armi e i blocchi di costruzione a tua disposizione. Costruisci muri e rampe per difenderti o per creare un'opportunità per attaccare i tuoi avversari. Usa la tua ascia per abbattere gli edifici dei tuoi avversari. 1v1.LOL ha molte funzionalità divertenti come partite private con gli amici, vivaci negozi di oggetti con equipaggiamento personalizzato, modalità pratica efficaci e molti modi per personalizzare il tuo personaggio e il tuo stile di gioco. frenetico gioco sparatutto online in cui è possibile costruire strutture ed eliminare gli avversari.1v1.LOL presenta tre modalità di gioco:Oltre alle modalità di cui sopra, ci sono anche le seguenti:1v1.LOL è simile a Fortnite ma è leggero e può essere giocato su il tuo browser web. Sì, questi due giochi sono molto simili. JustBuild è la versione non di combattimento di 1v1.LOL.Sì, puoi giocare a giochi Battle Royale con un massimo di 10 persone.1v1.LOL è giocabile sul browser web del tuo computer.Sì, puoi collegare il tuo controller al computer e giocare il gioco con esso. Dai un'occhiata ai nostri giochi sparatutto e ai giochi Battle Royale per giochi simili. 1v1.LOL è stato creato da Lior Alterman. È stato rilasciato a dicembre 2019.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 1v1.LOL. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.