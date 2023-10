Bomber Royale è un gioco di battaglia reale 3D online creato da NadGames. Offrendo modalità sia per giocatore singolo che multiplayer con fantastica azione in tempo reale, Bomber Royale ha partite emozionanti che ti lasceranno a bocca aperta. Lancia una bomba e spingila verso i tuoi avversari e aspetta che esploda al momento giusto. Distruggi casse e oggetti nei dintorni per ricostituire il tuo arsenale e raccogliere oggetti bonus. Puoi persino utilizzare la valuta del gioco per sbloccare nuove skin. Vai avanti e provalo, questo gioco è una bomba! Muovi: tasti WASD o freccia Lancia bomba: barra spaziatrice Premi bomba: pulsante sinistro del mouse Bomber Royale è stato creato da NadGames. Dai un'occhiata agli altri entusiasmanti giochi su Poki: Combat Online, Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, PixWars 2 e Rebels Clash

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bomber Royale. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.