Bomba è un gioco platform d'azione creato da Nitrome. In questo gioco il tuo obiettivo è guidare il nostro personaggio utilizzando il mouse o il dito per raggiungere tutte le stelle designate senza toccare i muri o oggetti in movimento. Raggiungi uno dei distributori di bombe e prendili, quindi distruggi tutti i nemici e i ciuffi di muschio. Vai avanti e goditi 30 emozionanti livelli pieni di esplosioni e avventure. Questo è il miglior classico gioco per evitare il mouse a cui puoi giocare online gratuitamente! Attiva/seleziona il personaggio - Fai clic o tocca Rilascia bomba - Fai clic (se ne tieni una) Bomba è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Ammutinamento, Skywire, Twin Shot, Soggetto test verde e Soggetto test blu

