Combat Reloaded 2 è un gioco multiplayer sparatutto in prima persona e il seguito dei popolari titoli Combat Reloaded e Combat Online. Entrambi sono stati sviluppati da NadGames. Entra nell'arena e preparati per una battaglia totale. Scegli tra tantissime mappe diverse per l'ambientazione del nostro combattimento e preparati ad armarti con diverse armi. Combatti i tuoi nemici in una battaglia totale per vedere quale squadra avrà la meglio! Hai le capacità per raggiungere la vetta? Combat Reloaded 2 è creato da NadGames, con sede in Messico. Sono anche i creatori di Combat Reloaded e Combat Online (Combat 5).

Sito web:poki.com

