PixWars 2 è un gioco sparatutto multiplayer in cui devi affrontare un'orda di zombi. Siete tutti abbandonati in una città e dovete lottare per sopravvivere. Combattendo guadagni denaro che puoi spendere in armi, pelli e legno migliori. Il legno può essere utilizzato per costruire strutture. Puoi anche spendere soldi per una torretta! Ci sono anche diversi veicoli in città con cui puoi guidare. Esistono diversi tipi di zombi, quindi fai attenzione a loro ma anche agli altri giocatori! Riuscirai a sopravvivere in Pixwars 2? Spara/Costruisci - clic del mouse Sposta - Menu Costruisci WASD - E Salta - Barra spaziatrice Inserisci veicolo/acquista - FInformazioni sul creatore: PixWars 2 è stato creato da NadGames. Sono noti per giochi come Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, Combat Online e Rebels Clash, tutti giocabili su Poki!

