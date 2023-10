Build & Crush è un gioco in cui puoi costruire o distruggere livelli! Nella modalità di costruzione puoi utilizzare i blocchi per modellare i tuoi livelli unici, che potrai poi distruggere o caricare affinché altri possano distruggerli. Nel menu Crush vedrai tantissimi livelli creati dagli utenti che puoi distruggere con una varietà di armi, veicoli o disastri naturali. Scegli tra aeroplani, una bomba atomica, un fulmine, un vulcano e molto altro! Puoi scegliere tu stesso un livello dal menu o selezionare la modalità casuale. Accanto alla modalità costruisci e schiaccia, hai la modalità multiplayer che attualmente presenta una modalità zombi. In questa modalità devi allearti e uccidere gli zombi prima che distruggano l'edificio. Puoi creare dei livelli fantastici e, cosa più importante, schiacciarli? Menu - PCrush - CBlocks - TabSeleziona Potenza di schiacciamento / Spara - Cursore Esci dalla potenza attuale - QBuild & Crush è stato creato da Ctrl4ltDel. Questo è il loro primo gioco su Poki!

