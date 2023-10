Tribals.io è un gioco di sopravvivenza multiplayer in cui crei, estrai, costruisci ed esplori un'isola cercando di sopravvivere. Tribals combina meccaniche familiari di giochi come Minecraft, Rust e ARK Survival in questo gioco di sopravvivenza gratuito e facile da giocare! Scegli di costruire la tua base e vai sull'isola da solo o con i tuoi amici! C'è così tanto da fare, dall'inseguire le galline all'essere inseguiti dagli orsi, alla costruzione di enormi basi e alla realizzazione di tutti i tipi di strumenti e armi. Crea il tuo personaggio e tuffati nella natura per vedere quanto tempo riesci a sopravvivere. Esplora l'isola ma fai attenzione ai livelli di fame e sete, diventa troppo basso e... beh, non vorrai scoprirlo! Con un sacco di oggetti diversi da raccogliere e ancora di più da creare, non rimarrai mai a corto di cose da fare! Scopri quanto tempo tu e i tuoi amici potete sopravvivere insieme o uno contro l'altro. Tribals può essere giocato sia da solo che con altri, quindi entra e scopri come vuoi giocare! Riuscirai a conquistare l'isola e diventare la migliore tribù? Movimento: WASD Salta: barra spaziatrice Azione principale: pulsante sinistro del mouse Usa il microfono: premi T Apri l'inventario: Tab Usa la chat di testo: Invio Crea menu: fai clic con il pulsante destro del mouse Tribals.io è stato creato da ONRUSH Studio. Dai un'occhiata al loro altro gioco su Poki: Venge.io! Puoi giocare a Tribals.io gratuitamente su Poki. Puoi acquisire esperienza creando oggetti. Accedi al menu Creazione premendo Tab.Sì, puoi! Puoi scegliere tra tantissimi stili di capelli e barba. Puoi anche cambiare le dimensioni di ogni parte del corpo, cambiare il colore dei capelli, della barba e della pelle, oltre ad aggiungere dei tatuaggi! Ci sono due tipi di oggetti sparsi per l'isola che puoi raccogliere. Potrebbe essere il contenuto del sacco di un giocatore caduto pieno di oggetti casuali o cose che crescono organicamente sull'isola. Corri sulla mappa per trovare foglie commestibili, mais, noci di cocco, banane, bacche e altro ancora! Puoi anche cacciare e scuoiare qualsiasi animale che incontri. C'è una selezione di armi da mischia come l'accetta, il piccone, la torcia, ecc. Inoltre, puoi creare armi a distanza come un arco o una pistola. Oppure puoi semplicemente usare i pugni se ti senti vecchio stile.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tribals.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.