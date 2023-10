Krunker FRVR

Krunker.io è un gioco web multiplayer online 3D pixelato in cui devi combattere contro i tuoi avversari con varie armi. Giochi come uno sparatutto in prima persona (FPS) e puoi partecipare a più modalità di gioco: diventa il re della collina in un tutti contro tutti o collabora con i compagni di squadra per vincere in un deathmatch a squadre. Oltre a queste modalità di gioco, puoi anche partecipare a modalità di gioco personalizzate. Scegli tra diverse classi, ad esempio agente, corridore, cacciatore e altro. Ogni classe ha aspetti e armi diversi. Le armi possono variare dai fucili d'assalto ai cecchini, ai fucili da caccia, alle pistole e persino ai lanciarazzi! In Kurnker.io puoi giocare alle mappe predefinite, ma anche alle mappe create dalla community. Krunker.io è frenetico e ha un feeling simile a Counter-Strike. Tieni traccia del tuo rapporto K/D, delle vittorie, dei punteggi e mostra quanto sei competitivo. Sfida i tuoi amici qui su Poki per battere i tuoi punteggi. Puoi giocare a Krunker.io sul tuo PC, tablet e telefono cellulare senza effettuare download.

Sito web:krunker.io

