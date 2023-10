Stick Veterans è uno sparatutto d'azione online in cui giochi frenetici incontri mortali nei panni di figure stilizzate. Sperimenta l'azione in tempo reale di sparare e sconfiggere giocatori reali attraverso battaglie caotiche in un'enorme raccolta di mappe 3D e 2D realizzate dalla fantastica community di gioco. Esplora emozionanti modalità di gioco come Tutti contro tutti, Deathmatch a squadre e Cattura la bandiera. Gioca in 2D o 3D, crea le tue mappe, esplora regole di gioco personalizzabili, fai pratica contro i robot e scopri tante altre sorprese in questo emozionante sparatutto 3D! Hai abbastanza esperienza per essere l'ultimo Stick Veteran in piedi? Muovi - WASD o tasti freccia Spara - Clic sinistro del mouse Cambia armi - Tasti numerici o rotellina del mouse Cambia POV - Clic destro del mouse Respawn - Clic sinistro del mouse o barra spaziatrice Lancia granata - F Pausa - ESC Tabellone segnapunti - TABStick Veterans è creato da Junkbytes. Questo è il loro primo gioco su Poki!

