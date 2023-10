Fury Wars è un gioco sparatutto d'azione multiplayer creato da Full HP Ltd. Assembla una squadra di personaggi colorati con un arsenale di armi immensamente interessante, combatti contro il gruppo avversario in luoghi meravigliosi, guadagna denaro per migliorare il tuo equipaggiamento e continua a vincere! Le popolari modalità di gioco come "Escort", "Golden Rush" e "Deathmatch" offrono un'azione competitiva frenetica contro giocatori reali. Fury Wars è diverso da qualsiasi altro gioco di battaglia multiplayer. Vai avanti e dai un'occhiata! Muovi: tasti WASD o freccia Attacco: pulsante sinistro del mouse Attacco speciale: barra spaziatrice Fury Wars è stato creato da Full HP Ltd. Puoi giocare agli altri giochi di azione/sparatutto online su Poki: Mad GunZ, Battle Forces, Blocky Cars e Corri e spara.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fury Wars. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.