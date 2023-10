Raft Wars 2 è un gioco sparatutto ricco di azione creato da Martijn Kunst come sequel del gioco di successo Raft Wars. Simon e suo fratello tornano da una meritata vacanza solo per trovare un parco acquatico in cima al quale hanno nascosto il loro tesoro sepolto. Ora sono in missione per far fallire il parco acquatico in modo da poter recuperare il loro oro! Rovina scivoli d'acqua, piscine, bagnini, guardie di sicurezza e altro ancora per riavere il tuo tesoro! Guadagna monete effettuando tiri strategici per sbloccare granate, razzi e potenziamenti per la zattera.Originariamente realizzato in Flash, Raft Wars 2 è stato convertito in HTML5 così ora puoi giocare direttamente su qualsiasi dispositivo desktop o mobile.Mouse: fai clic e disegna per sparareRaft Wars 2 è stato creato da Martijn Kunst e TinyDobbins, con sede nei Paesi Bassi. Sono anche i creatori di Raft Wars e Raft Wars Multiplayer.

Sito web:poki.com

