Raft Wars Multiplayer è la versione multiplayer del classico gioco Raft Wars. L'originale Raft Wars è un divertente gioco di tiro a livelli creato da Martijn Kunst, in cui tu e tuo fratello Simon dovete difendere il vostro tesoro da nemici di ogni tipo! Questa volta i tuoi avversari non sono controllati dai computer ma stai giocando contro altri giocatori da tutto il mondo!Originariamente costruito in Flash, ora puoi divertirti con Raft Wars in HTML5 sul tuo desktop o dispositivo mobile.Mouse: fai clic e disegna per sparareRaft Wars Il multiplayer è stato creato da Martijn Kunst e TinyDobbins, con sede nei Paesi Bassi. Sono anche i creatori di Raft Wars 2 e Raft Wars.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Raft Wars Multiplayer. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.