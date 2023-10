Base Bros è un gioco multiplayer online in cui devi cercare di difendere la tua base da ondate di nemici invasori. Hai quello che serve per affrontare i nemici volanti di un altro pianeta con il tuo amico? Unisciti ai tuoi amici e inizia ad arrampicarti, costruire e sparare per difendere il tuo mondo. Gioca a Base Bros e dimostra di essere il difensore supremo. WASD - Muovi S - Spara/usa i tasti freccia - Muovi freccia giù - Spara/usa Base Bros è creato da Colin Lane Games, uno studio individuale con sede a Stoccolma, Svezia. Gli altri giochi di Colin Lane includono dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz e Golf Zero.

Sito web:poki.com

