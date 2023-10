Raft Wars è un divertente gioco di tiro a livelli creato da Martijn Kunst, in cui tu e tuo fratello Simon dovrete difendere il vostro tesoro da nemici di ogni tipo! Inizialmente armato con la tua zattera e solo con alcune palline da tennis, dovrai concentrarti sulla mira e sulla potenza per sconfiggere vichinghi, pirati, bande e altro ancora! Colpisci il tuo avversario per farlo cadere dalla zattera o logora la sua salute finché non cade! Guadagna monete effettuando tiri strategici per sbloccare granate, razzi e potenziamenti per la zattera.Originariamente costruito in Flash, ora puoi goderti Raft Wars in HTML5 sul tuo desktop o dispositivo mobile.Mouse: fai clic e disegna per sparareSì, il multiplayer di Raft Wars di Raft Wars è stato creato con la modalità multiplayer in cui giochi contro giocatori online.Raft Wars è stato creato da Martijn Kunst e TinyDobbins, con sede nei Paesi Bassi. Sono anche i creatori di Raft Wars 2 e Raft Wars Multiplayer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Raft Wars. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.