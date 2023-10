Smoots Tennis First Serve è un gioco di tennis in 3D creato da Kaneda Games. Scegli tra un'ampia varietà di personaggi, sfida i tuoi amici e goditi tutta l'emozione di una partita di tennis in questo gioco con grafica 3D stilizzata! Assicurati di colpire e restituire tutte le palline che il tuo avversario ti lancia, segna punti e incorona te stesso come il vincitore della partita! Muovi - Arroy Keys Tira/Drive - Barra spaziatrice Tira/Slice - NShoot/Lob - MSmoots Tennis First Serve è stato creato di Kaneda Games. Sono anche i creatori di Smoots Pinball Zombie su Poki!

Sito web:poki.com

