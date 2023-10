Cosmic Cannon è un gioco di abilità creato da Nitrome. Mantieni la palla in aria il più a lungo possibile sparando ad altre palle per sostenerla. Ogni volta che due palline si colpiscono, il numero al centro delle palline aumenta di uno. Potrebbero apparire palline con cameo dei volti di altri personaggi Nitrome, ma non contano ai fini del punteggio quando colpiscono altre palline. Quindi continua a colpire le palline normali e batti il ​​tuo punteggio più alto! Fai clic o tocca un punto qualsiasi dello schermo per sparare a una palla. Aumenta il tuo punteggio colpendo ripetutamente la stessa palla. Cosmic Cannon è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Caos nelle caverne, Ammutinamento, Skywire, Tiro doppio, Soggetto test verde e Soggetto test blu

Sito web:poki.com

