Enemy 585 è un gioco platform creato da Nitrome. In questo gioco, devi salvare lo scagnozzo dal suo ciclo di intelligenza artificiale utilizzando gli elementi costitutivi dei platform. Controlla un gruppo di blocchi mutaforma chiamato Turner, il cui obiettivo è cercare di portare il nemico 585 alla bandiera della porta. Premi la barra spaziatrice per ruotare di 90 gradi lateralmente. Vai avanti e condividi Enemy 585 con i tuoi amici. Goditi questo classico Flash su desktop e dispositivo mobile su Poki! Muovi - Tasti WASD o freccia Gira - Barra spaziatrice Enemy 585 è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Caos nelle caverne, Ammutinamento, Skywire, Tiro doppio, Soggetto test verde e Soggetto test blu

