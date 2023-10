SuperBattle 2 è un gioco competitivo per due giocatori creato da YouDevice!. Questo gioco offre una raccolta di 51 minigiochi a cui puoi giocare da solo o con un amico. Ci sono giochi come calcio, corse, boxe, tennis, pong, partite di carri armati, corazzate e molto altro. Non crederai a quanto velocemente passa il tempo mentre giochi a SuperBattle 2. Vai avanti e mostra ai tuoi amici che sei il campione! Tasti azione - Tasti WASD Tasti azione - Tasti freccia SuperBattle 2 è creato da YouDevice!. Questo è il loro primo gioco su Poki!

