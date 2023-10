Rainbow Star Pinball è un gioco arcade in stile retrò sviluppato da b10b. Rainbow Star Pinball rivoluziona il classico gioco del flipper conferendogli un aspetto straordinariamente colorato. In questo gioco entrerai in un mondo magico, fuggirai da una foresta incantata, incontrerai unicorni, unirai principi e principesse al loro ballo romantico e, infine, troverai ogni tesoro alla fine dell'arcobaleno. Preparati a divertirti con questo entusiasmante gioco di flipper! Muovi i paddle: tasti freccia A/D o sinistra/destra Spara palla - freccia S o freccia giù Inclinazione tavolo - freccia W o freccia su Rainbow Star Pinball è stato creato da b10b, una società canadese di sviluppo di giochi che offre giochi gratuiti -gioca a giochi browser con un gameplay in stile arcade al centro. Gioca agli altri loro giochi Stock Car Hero, Superbike Hero e Skateboard Hero su Poki!

