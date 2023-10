Athletics Hero è un gioco sportivo sviluppato da b10b Games. Stai partecipando ai Giochi estivi. Scegli il tuo personaggio e prova a vincere qualche medaglie! Unisciti alla competizione nello sprint dei 100 metri, nel lancio del giavellotto e altro ancora. Riuscirai a vincere medaglie d'oro in ogni categoria? Fai clic o tocca le frecce verdi per muoverti. Athletics Hero è stato creato da b10b, una società canadese di sviluppo di giochi che offre giochi browser gratuiti con un gameplay in stile arcade al centro. Gioca agli altri loro giochi Stock Car Hero, Superbike Hero e Skateboard Hero su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Athletics Hero. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.