Unicycle Hero è un epico gioco di abilità a tema olimpico creato da Unept in cui dovrai dimostrare la tua abilità atletica in 9 eventi divertenti. Ma c'è una svolta! Riesci a restare in equilibrio sul monociclo e a lanciare oggetti pesanti allo stesso tempo? Questo è l'obiettivo in Unicycle Hero su Poki. Migliora le tue abilità con miglioramenti per far salire di livello il tuo gioco e acquista i tuoi thread per mostrare il tuo stile personale. Hai quello che serve per essere l'Unicycle Hero? Spazio - Lancia i tasti freccia - Sposta Unicycle Hero è creato da Unept, uno sviluppatore di giochi con sede negli Stati Uniti. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Into the Pit e Lava Bird. Puoi giocare a Unicycle Hero gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Unicycle Hero sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

