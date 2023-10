Tap Hero è un gioco d'azione infinito a tema medievale in cui dovrai sconfiggere quanti più soldati e nemici puoi! Creato da Michal Walaszczyk e Boby Ilea, il team di APPLICATTURA, dovrai controllare i tempi del tuo cavaliere per respingere le orde in carica in questo gioco clicker. Perdi una combo e il tuo turno sarà finito! Raccogli le monete per potenziare le armi e l'armatura del tuo eroe. Con controlli semplici e un design pixel nostalgico, Tap Hero diventerà sicuramente la tua nuova dipendenza! Gioca a Tap Hero su Poki nel tuo browser su desktop o Web mobile. Controlli: Barra spaziatrice/tocco - Attacco Informazioni sul creatore: Tap Hero è creato da Michal Walaszczyk e Boby Ilea, il team di APPLICATTURA, con sede in Polonia.

