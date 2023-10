Apple Knight è un gioco di ruolo platform d'azione in cui sei il valoroso eroe che esplora un vasto e magico mondo fantastico. Scopri segreti, missioni entusiasmanti, animali domestici e bottini preziosi nelle tue avventure. Sconfiggi boss difficili usando le tue armi, oggetti magici e incantesimi. Combatti maghi, cavalieri e mostri o usa le trappole per eliminarli da una distanza di sicurezza! Assicurati di aggiornare regolarmente le tue abilità per rimanere al passo con la sfida. Puoi potenziare armature, animali domestici, armi e incantesimi! Esistono anche diverse impostazioni di difficoltà, quindi tutti possono giocare a Apple Knight e divertirsi! Muovi - WASD o tasti freccia Salta - Z o J o SpaceAttack - X o K o ControlDash - V o; o AltThrow mele - C o L o ShiftApple Knight è stato creato da Limitless LLC. Dai un'occhiata agli altri loro giochi su Poki: Apple Knight: Fight, Apple Knight: Mini Dungeons e Viking Village! Puoi trovare i giochi su App Store e Play Store! Puoi giocare a Apple Knight gratuitamente su Poki. Puoi giocare ad Apple Knight sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

