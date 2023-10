Viking Village è un gioco di strategia in cui sei responsabile della costruzione e della difesa dei tuoi villaggi dalle invasioni notturne. Raccogli risorse, costruisci eserciti, torri di arcieri in posizioni strategiche e controlla direttamente i guerrieri vichinghi da mischia per sopravvivere. Per vincere, devi far sì che le tue unità attacchino i villaggi nemici e distruggano il fuoco del loro villaggio. Puoi catturare potenti barbari e draghi da aggiungere alla tua difesa. Ci sono molti eroi e animali domestici con abilità uniche tra cui scegliere. Puoi anche controllare direttamente i cervi se hai bisogno di un po' di potenza d'attacco extra! Quanti giorni puoi sopravvivere in Viking Village? Viking Village è creato da Limitless LLC, uno studio di sviluppo di giochi con sede negli Stati Uniti. Hanno un altro gioco su Poki: Apple Knight! Puoi trovare entrambi i giochi su App Store e Play Store!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Viking Village. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.