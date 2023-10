Apple Knight: Fight è un gioco platform d'azione per 2 giocatori in cui combatti contro un altro cavaliere in un'arena multipiattaforma piena di armi uniche. Puoi giocare in modalità Giocatore singolo per combattere contro l'IA, o in modalità Giocatore contro giocatore se hai voglia di fare una partita con un amico. Tutto quello che devi fare è esaurire la barra della salute del tuo nemico con ogni mezzo necessario. Colpisci il cannone al momento giusto per lanciarlo contro il tuo nemico infliggendo un grande danno. Se non ti piacciono i proiettili a distanza e i proiettili, puoi passare direttamente al corpo a corpo e attaccare con la tua fidata spada, oppure raccogliere il bottino lasciato cadere dal mago e provare a usarli. Sei pronto a combattere ogni cavaliere che affronti usando cannoni, spade, esplosivi, potenziamenti speciali e, soprattutto, mele? Apple Knight: Fight è creato da Limitless LLC. Gioca agli altri loro giochi di avventura su Poki: Apple Knight, Apple Knight: Mini Dungeons e Viking Village. Puoi giocare a Apple Knight: Fight gratuitamente su Poki. Apple Knight: Fight può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

