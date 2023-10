Bearsus è un gioco d'azione in cui giochi nei panni di un orso attaccabrighe che affronta altri orsi in varie arene di combattimento. Combatti con facilità grazie al classico e insopportabilmente semplice schema di controllo a due pulsanti! Scegli tra 8 orsi di wrestling giocabili con mosse mix-and-match, così potrai creare il tuo stile unico. Affila i tuoi artigli e tuffati nella modalità Arcade dove giochi contro 5 orsi grizzly e sblocchi nuovi combattenti e pawlette colorate. Puoi anche giocare contro un furrend nella modalità a 2 giocatori. Se vuoi una sfida ancora più grande, puoi anche provare la modalità Infinita in cui la tua salute viene mantenuta dal round precedente. Sei abbastanza forte da diventare il campione della foresta usando le tue mani da orso? Bearsus è sviluppato da ARF Games nel 2022. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Bearsus gratuitamente su Poki. Bearsus è giocabile sul tuo computer e dispositivo mobile dispositivi come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bearsus. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.