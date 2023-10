Tumble Wrestling è un gioco di combattimento creato da Gruffazilla. Inizia la tua carriera di wrestling con uno dei personaggi pixel art dell'ampio roster e intraprendi questo viaggio basato sulla fisica e ricco di azione. C'è una varietà di lottatori tra cui scegliere, ognuno con una mossa caratteristica del wrestling professionista che può essere utilizzata per indebolire o mettere KO il tuo avversario. Usa colpi potenti, fruste irlandesi, cadute di gomito, cadute atomiche, battipali e movimenti dalle corde per guadagnare quella vittoria! Puoi persino potenziare i tuoi combattenti con i soldi che hai guadagnato. Vai avanti e salta sul ring! Prova a far uscire il tuo avversario dal ring usando i tasti di movimento. Combatti: tasti WASD o freccia Tumble Wrestling è creato da Gruffazilla. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tumble Wrestling. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.