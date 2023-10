Metti KO l'avversario rosso in Irrational Karate! Questo gioco di combattimento 3D ti consente di dare pugni, calci e schivate durante gli attacchi. Puoi eseguire una serie di attacchi rapidi di seguito per stordire il tuo avversario. Rivedi le tue statistiche in modalità Ego Boost!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Irrational Karate. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.