Questo è il seguito del gioco di successo Boxing Physics! Abbatti ferocemente i tuoi avversari come un vero Mike Tyson, ma assicurati di risparmiare un po' di energia per la tua difesa! Guadagna denaro e nuovi personaggi sconfiggendo quanti più avversari possibile. Oltre alle normali modalità di combattimento, puoi anche mostrare le tue abilità di boxe in altre modalità come la modalità kickbox, la modalità pazza e la modalità calcio. Godere! Controlli: W - pugno Suggerimento da professionista: prova a sporgerti in avanti quando dai un pugno per colpire con grande impatto!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Boxing Physics 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.