KiX Dream Soccer è un gioco di calcio realistico in cui puoi dimostrare di avere le carte in regola per diventare campione della Coppa del Mondo! Gioca a KiX Dream Soccer su Poki e goditi tre diverse modalità di gioco: modalità Storia, Supercoppa mondiale o Coppa dei sogni! Guida la tua squadra alla vittoria e guadagna soldi da spendere in nuove divise, giocatori e altro ancora! Per un'azione simile a FIFA, gioca gratuitamente a KiX Dream Soccer nel tuo browser oggi stesso. Controlli: WASD-Muoviti Barra spaziatrice: passa/tira/contrasta Informazioni sul creatore: KiX Dream Soccer è stato creato da KiX Games.

Sito web:poki.com

