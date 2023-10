Competi contro campioni di calcio dalla testa grossa! Questo gioco di sport ti consente di giocare partite e tornei 1 contro 1 e 2 contro 2. Ci sono una dozzina di squadre europee con giocatori due stelle. Nella modalità Party puoi unirti a un amico o giocare uno contro l'altro. Prova a superare tutte le squadre in Heads Arena: Euro Soccer! Gioca alla modalità di gioco "Will Grigg Mode" e ascolta i tifosi di calcio cantare il canto virale "Will Grigg's on fire" ogni volta che segni nei panni di Will Grigg contro Bastian Schweinsteiger nella partita tra Irlanda del Nord contro Germania!

