Gioca al gioco "Let Will Grigg Play!" e cogli l'opportunità di giocare contro Will Grigg contro la superstar del Galles Gareth Bale e ascoltare i tifosi di calcio cantare il canto virale "Will Grigg's on fire" ogni volta che segni nei panni di Will Grigg. Se segniamo un punteggio di 100.000 "Grigg Goals" virtuali potremmo attirare l'attenzione dell'allenatore dell'Irlanda del Nord Michael O'Neill e convincerlo a lasciare finalmente che Will Grigg giochi l'EURO 2016! Pronti - gioca - segna!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Let Will Grigg Play. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.