Segna gol per migliaia di punti in Crazy Freekick! Questo gioco di calcio ti consente di giocare con squadre provenienti da Argentina, Germania, Italia, Brasile, Inghilterra e Francia. Ci sono due misuratori di mira che determinano se segnerai o meno. Continua a calciare per guadagnare bonus più alti!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Crazy Freekick. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.