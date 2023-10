Fai scorrere i tuoi giocatori di calcio scorrevoli per segnare gol! Per prima cosa sceglierai una squadra con cui giocare nel torneo. Durante ogni partita puoi muovere solo un giocatore alla volta. Lancia i tuoi atleti verso la palla per calciarla attraverso il campo!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Flicking Soccer. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.