Free Kick Shooter è un gioco di calcio in cui il giocatore deve segnare più goal possibili. Mostra le tue abilità calcistiche e mettiti alla prova in questo gioco avvincente. Tira più calci di punizione che puoi prima che scada il tempo, ottieni punti in base alla tua precisione e batti il ​​tuo record! Hai il coraggio di dimostrare chi è il migliore in campo? Usa il mouse per scorrere in avanti e calciare la palla. Dopo aver calciato, scorri verso sinistra/destra per controllare la curva della palla. Free Kick Shooter è stato creato da Bekho Team. Hanno anche creato Campioni di Golf!

