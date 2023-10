Golf Champions è un gioco di tornei di golf come nessun altro! Il tuo obiettivo è mandare la pallina in buca con il minor numero di colpi possibile. Colpisci la palla con la giusta quantità di forza. Questo è un gioco in cui sia il gioco troppo sicuro che quello troppo rischioso avranno delle conseguenze. Punta a ottenere il punteggio più alto possibile e vantati con tutti i tuoi amici delle tue abilità nel golf digitale! Trascina la palla per regolare forza e direzione. Completa il percorso con il minor numero di tiri possibile. Trascina: pulsante sinistro del mouseGolf Champions è stato creato da Bekho Team. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Golf Champions. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.