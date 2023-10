Bubble Shots è un classico gioco di abilità arcade in cui l'obiettivo è sparare e far sparire quante più bolle possibile. Mira e spara bolle e crea gruppi di più di 3 bolle dello stesso colore per farle scoppiare! Usa incredibili potenziamenti come bolle speciali e bombe per completare il livello più velocemente. E ricorda: il tempo stringe! Usa il mouse per puntare nella direzione in cui vuoi sparare e impila le bolle in gruppi di almeno 3 dello stesso colore. Punta bolla - Tieni premuto il clic sinistro Spara - Rilascia il clic sinistro Bubble Shots è stato creato da Squadra Bekho. Dai un'occhiata ad alcuni dei loro altri giochi Golf Champions e Bowling Stars su Poki!

Sito web:poki.com

