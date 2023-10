Panda: Bubble Shooter è un puzzle game sparabolle creato da LAK Games. In questo gioco sei il padre di tanti piccoli panda e devi salvarli completando tutti i livelli pieni di bolle colorate. Usa le tue abilità di mira per far scoppiare le bolle corrispondenti e usa i vari tipi di potenziamenti per aiutarti lungo il percorso. Guadagna monete, potenziamenti, forzieri del tesoro e premi giornalieri e gioca anche al minigioco della Ruota della fortuna per rendere la tua avventura più interessante. La regola d'oro della genitorialità è non lasciare che i tuoi figli rimangano all'interno di una bolla, quindi vai avanti e falla scoppiare! Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse o il dito per mirare e rilascia per sparare. Abbina tre o più bolle dello stesso colore per farle scoppiare. Usa l'aiuto del potenziamento Freccia lunga per eliminare i luoghi più difficili. Panda: Bubble Shooter è stato creato da LAK Games. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Like a King e Bubble Shooter

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Panda: Bubble Shooter. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.