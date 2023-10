Bubble Trouble 3 è un gioco arcade sparabolle noto anche come Bubble Struggle. Il tuo obiettivo è far esplodere tutte le palline sullo schermo con il tuo fidato arpione. Mettiti proprio sotto una bolla per sparare con l'arpione verso l'alto e osserva la bolla moltiplicarsi. Ora fai scoppiare le bolle appena emerse, che si moltiplicheranno nuovamente finché non saranno abbastanza piccole da essere completamente distrutte. Fai attenzione a schivare le bolle ad ogni costo, poiché perderai il round se una bolla ti tocca. Nella terza puntata è presente una modalità per 2 giocatori, quindi ora puoi goderti questa esperienza con i tuoi amici. Questo classico gioco flash ti sembrerà sicuramente nostalgico. Bubble Trouble 3 è stato creato da Kresimir Cvitanovic, uno sviluppatore di giochi con sede in Croazia. Gioca agli altri loro giochi leggendari su Poki: Bubble Trouble, Bubble Trouble 2. Puoi giocare a Bubble Trouble 3 gratuitamente su Poki. Bubble Trouble 3 può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

