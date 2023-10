Bonk Beach Ball è un gioco di fisica e equilibrio in 3D in cui trascini un grande pallone da spiaggia e miri al buco all'interno del salvagente. Tieni la palla fuori dall'acqua, altrimenti perderai il round! Tieni presente che hai un numero limitato di salti e che i livelli diventeranno progressivamente più difficili man mano che avanzi. Devi prestare la massima attenzione per essere il migliore in Bonk Beach Ball. Vai avanti, mostraci come rotoli! Usa il cursore del mouse o il dito per trascinare e muovere la palla. Jump - SpaceBonk Beach Ball è stato creato da Fumingo Games. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

