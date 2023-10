Golfinity è un gioco arcade di minigolf in cui superi gli ostacoli di ogni livello per raggiungere la bandiera nella buca. Miri e misuri la potenza del colpo trascinando il mouse. Per vincere dovrai essere preciso sugli angoli di rimbalzo e sulla potenza che immetti nella palla. C'è anche una modalità infinita con molteplici difficoltà tra cui scegliere se preferisci colpire la palla il più a lungo possibile! Fai attenzione ai colpi inutili nella modalità infinita, poiché perderai punti salute se manchi la buca. Sei pronto a fare buca in uno? Golfinity è stato creato da MHP Indie Labs. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Golfinity gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Golfinity sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

