Into The Pit è un gioco arcade d'azione che ti catapulta in intensi combattimenti. Raccogli le monete sconfiggendo i nemici per passare alla fase successiva, ma fai attenzione ai combattimenti contro i boss! Schiva i nemici e spara in giro per completare ogni livello mentre raccogli potenziamenti per rendere il gameplay esplosivo e prova a sopravvivere alla sfida! Tasti WASD o freccia per spostare / mirare ai potenziamenti Gioca su desktop o cellulare su Poki. Se sei interessato a giochi simili a Into the Pit, dai un'occhiata ai nostri Giochi Arcade. Divertiti a navigare qui su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Into the Pit. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.