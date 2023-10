Wild Bullets è un gioco arcade d'azione in cui sei lo sceriffo della città incaricato di rintracciare e sconfiggere i quattro boss demoni e i loro servi prima che tutta l'umanità venga ridotta in schiavitù. Salva la tua bellissima città occidentale dalla banda di banditi demoniaci che hanno trasformato i suoi abitanti in burattini controllati dalla mente! Trova e saccheggia i forzieri alla ricerca di nuovi potenti tipi di munizioni. Quindi raccogli le monete per sbloccare nuovi personaggi o spenderle per potenziamenti. Scegli le carte jolly che garantiscono abilità extra, sconfiggi più nemici e concatena combo per aprire il portale per Demon Land! Questa è un'avventura sparatutto da non perdere! Muovi - Tasti WASD Spara - KPunch - LWild Bullets è creato da BUN GUN. Dai un'occhiata agli altri loro giochi su Poki: Hoppenhelm e Dodge Blast

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Wild Bullets. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.