Fowlst è un gioco d'azione in cui sei un pollo saltatore il cui obiettivo è salvare il mondo distruggendo i demoni. Tocca i lati sinistro e destro dello schermo per saltare rispettivamente verso quel lato. Schiva proiettili, schiaccia mostri, prendi bottino, risciacqua e ripeti! Ci sono vasti livelli generati proceduralmente da conquistare, enormi boss da sconfiggere e tutti i tipi di gadget e aggeggi con cui interagire. Ci sono trappole come ruote appuntite, ma anche cose interessanti come tubi a tunnel che potrebbero aiutarti nel momento del combattimento. I tuoi nemici lasceranno cadere anche denaro e vite, che ti torneranno utili per aumentare le tue possibilità di distruggere il male. Preparati a beccare i tuoi nemici! Muovi a sinistra - Freccia A o sinistra (tocca a sinistra sul cellulare) Muovi a destra - Freccia D o destra (tocca a destra sul cellulare) Usa il potere - W o Freccia su (scorri verso l'alto sul cellulare) Se vuoi Se stai giocando su un dispositivo mobile, tocca il lato sinistro dello schermo per saltare a sinistra, il lato destro per saltare a destra e scorri verso l'alto per utilizzare l'oggetto che stai tenendo. Fowlst è stato creato da Thomas K. Young, uno sviluppatore di giochi con sede a New York. Zelanda. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Dadish, Dadish 2, Super Fowlst e Super Fowlst 2

