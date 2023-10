Sei pronto per l'avventura di un nuovo papà? Dadish 3 è un gioco platform in cui sei un papà ravanello incaricato di trovare i tuoi figli. Un autobus sospetto ha portato i tuoi figli in gita e i tuoi sensi paterni ti dicono che qualcosa non va e che i tuoi figli potrebbero essere trasformati in zuppa di ravanelli! Salva i tuoi piccoli ravanelli tuffandoti in una fogna, perdendoti nel deserto, facendo amicizia e cavalcando un delfino e ricongiungendoti con riluttanza con il tuo ex coniuge, niente meno che Momato! Sei pronto per l'avventura Dadish più divertente e stimolante di sempre? Muovi: tasti WASD o freccia Salta: barra spaziatrice Dadish 3 è creato da Thomas K. Young, uno sviluppatore di giochi con sede in Nuova Zelanda. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst e Super Fowlst 2

Sito web:poki.com

