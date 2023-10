Super Fowlst è un gioco d'azione creato da Thomas K. Young. Il mondo è invaso dai demoni e tu sei l'unico pollo che può fermarli... Come, chiedi? Naturalmente sfondandoli di testa. Schiva proiettili, schiaccia mostri, prendi bottino, risciacqua e ripeti! Ci sono vasti livelli generati proceduralmente da conquistare, enormi boss da sconfiggere e tutti i tipi di gadget e aggeggi con cui interagire. Abbiamo già menzionato 30 personaggi sbloccabili?! Non dimenticare di scambiare il tuo tesoro con fantastici poteri come bombe a uovo e razzi, così potrai davvero mostrare a quei demoni chi comanda! Tocca per saltare a mezz'aria e attaccare i nemici. Super Fowlst è creato da Thomas K. Young. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Super Fowlst. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.