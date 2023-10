Bunny Goes Boom è un gioco in cui controlli un coniglio attraverso una piattaforma ascendente ed eviti gli ostacoli. Tocca i lati dello schermo per controllare i movimenti del coniglio, evita i nemici con i palloncini e cerca di arrivare il più in alto possibile! Muovi: tasti freccia o lati sinistro/destro del touch screen Bunny Goes Boom è stato creato da SnoutUp Games con sede in Lituania. Potresti conoscere i giochi SnoutUp, dallo sparatutto a tema suino Cave Blast, al picchiaduro Bacon May Die, al duellante di maiali Pork Chopper e al gioco di salto ninja Ninja Shurican, nonché Iron Snout. Dai a tutti una possibilità di giocare su Poki!

Sito web:poki.com

